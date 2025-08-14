PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 11:19 Uhr in Rinteln, Engern, auf der Straße Zur Weser Höhe Hausnummer 16 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 63-jähriger Fußgänger aus Hameln betrat die Straße ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem querenden, bevorrechtigten 65-jährigen Fahrradfahrer aus Hameln zusammen, sodass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:24

    POL-NI: Betrug

    Rinteln (ots) - (Thi) AM Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich in Rinteln ein Betrugsdelikt zum Nachteil einer 60-Jährigen. Bislang unbekannte Täterschaft gab sich am Handy als Sohn der Rintelnerin aus und bat sie um Überweisung von 3200,00EUR, da er eine dringende Überweisung ausführen müsse, jedoch keinen Zugriff auf sein Konto habe. Die 60-Jährige kam der Forderung nach und überwies das Geld auf das angegebene Konto. Bei einer erneuten Geldforderung erkannte die ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:09

    POL-NI: Hinterlistiger Diebstahl

    Landesbergen (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 12:50 Uhr ein Diebstahl an der Bahnhofstraße in Landesbergen. Eine 80-Jährige saß vor ihrem Wohnhaus als sich zwei ihr unbekannte Personen (1x männlich, 1 x weiblich)näherten und ihr Goldschmuck an den Hals lagen. Die Geschädigte merkt erst im Nachhinein das ihr originärer Schmuck entwendet wurde. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:49

    POL-STH: Auffahrunfall Echternstraße, Stadthagen

    Stadthagen (ots) - (KER)Am 11.08.25, gegen 10:57 Uhr, ereignet sich ein Auffahrunfall an der Kreuzung Echternstraße/ Krumme Straße. Eine Verkhrsteilnehmerin muss an der Ecke Echternstraße, zur Krummen Straße, verkehrsbedingt halten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr reagiert zu spät und fährt auf den haltenden Pkw auf. Hat jemand den Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Angaben hierzu bitte beim PK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren