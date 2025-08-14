Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 11:19 Uhr in Rinteln, Engern, auf der Straße Zur Weser Höhe Hausnummer 16 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 63-jähriger Fußgänger aus Hameln betrat die Straße ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem querenden, bevorrechtigten 65-jährigen Fahrradfahrer aus Hameln zusammen, sodass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

