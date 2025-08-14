Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hinterlistiger Diebstahl

Landesbergen (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 12:50 Uhr ein Diebstahl an der Bahnhofstraße in Landesbergen.

Eine 80-Jährige saß vor ihrem Wohnhaus als sich zwei ihr unbekannte Personen (1x männlich, 1 x weiblich)näherten und ihr Goldschmuck an den Hals lagen. Die Geschädigte merkt erst im Nachhinein das ihr originärer Schmuck entwendet wurde.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell