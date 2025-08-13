PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Dienstag den 12.08.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der L352 in Stolzenau/Anemolter ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 87-Jähriger aus Steyerberg bog mit seinem Hyundai ix20 von der Landesberger Straße nach links auf die L351 ab und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 24-Jährige aus Pennigsehl in ihrem Hyundai i10. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw wobei die 24-Jäjrige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr Fahrbereit. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

