Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Dienstag den 12.08.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der L352 in Stolzenau/Anemolter ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.
Ein 87-Jähriger aus Steyerberg bog mit seinem Hyundai ix20 von der Landesberger Straße nach links auf die L351 ab und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 24-Jährige aus Pennigsehl in ihrem Hyundai i10. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw wobei die 24-Jäjrige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr Fahrbereit. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.
