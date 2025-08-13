Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag den 12.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Nienburg gegen 04:10 Uhr einen Peugeot auf der Bahnhofstraße in Nienburg.

Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem 33-Jährigen aus Nienburg ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

