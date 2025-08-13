Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Auffahrunfall Echternstraße, Stadthagen
Stadthagen (ots)
(KER)Am 11.08.25, gegen 10:57 Uhr, ereignet sich ein Auffahrunfall an der Kreuzung Echternstraße/ Krumme Straße. Eine Verkhrsteilnehmerin muss an der Ecke Echternstraße, zur Krummen Straße, verkehrsbedingt halten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr reagiert zu spät und fährt auf den haltenden Pkw auf. Hat jemand den Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Angaben hierzu bitte beim PK Stadthagen oder jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen
Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell