Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Auffahrunfall Echternstraße, Stadthagen

Stadthagen (ots)

(KER)Am 11.08.25, gegen 10:57 Uhr, ereignet sich ein Auffahrunfall an der Kreuzung Echternstraße/ Krumme Straße. Eine Verkhrsteilnehmerin muss an der Ecke Echternstraße, zur Krummen Straße, verkehrsbedingt halten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr reagiert zu spät und fährt auf den haltenden Pkw auf. Hat jemand den Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Angaben hierzu bitte beim PK Stadthagen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

