POL-STH: Auffahrunfall Echternstraße, Stadthagen

Stadthagen (ots)

(KER)Am 11.08.25, gegen 10:57 Uhr, ereignet sich ein Auffahrunfall an der Kreuzung Echternstraße/ Krumme Straße. Eine Verkhrsteilnehmerin muss an der Ecke Echternstraße, zur Krummen Straße, verkehrsbedingt halten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr reagiert zu spät und fährt auf den haltenden Pkw auf. Hat jemand den Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Angaben hierzu bitte beim PK Stadthagen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

  • 13.08.2025 – 08:45

    POL-NI: Verkehrsunfall

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Dienstag den 12.08.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der L352 in Stolzenau/Anemolter ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 87-Jähriger aus Steyerberg bog mit seinem Hyundai ix20 von der Landesberger Straße nach links auf die L351 ab und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 24-Jährige aus Pennigsehl in ihrem Hyundai i10. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw wobei die 24-Jäjrige leicht ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:38

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag den 12.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Nienburg gegen 04:10 Uhr einen Peugeot auf der Bahnhofstraße in Nienburg. Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem 33-Jährigen aus Nienburg ergab einen Wert von 1,63 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 22:38

    POL-NI: Suche nach vermisster 84-Jährigen erfolgreich

    Rodenberg (ots) - (Thi) Die Suche nach der vermissten 84-Jährigen aus Rodenberg war erfolgreich. Die Frau konnte lebendig aufgefunden werden und wird nun medizinisch versorgt. Die Pressemeldung mit der Öffentlichkeitsfahndung wird bzw. wurde gelöscht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6093848). Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

    mehr
