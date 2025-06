Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Mudersbach (ots)

Die Geschädigte zeigte bei der Polizei Betzdorf eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug an. Demnach parkte sie ihren PKW Mini am 18.06.2025 in der Zeit von 16:30 bis 17:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Mudersbach. Während ihrer Abwesenheit beschädigte eine bislang unbekannte Person, wahrscheinlich im Vorbeifahren, das abgestellte Fahrzeug, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

