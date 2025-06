Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Brand des ehemaligen "Haus Lug ins Land" in Brachbach

57555 Brachbach (ots)

Wie bereits in der Presseerstmeldung der PI Betzdorf vom 25.06.2025, 22:10 Uhr, berichtet, wurde die Polizei Betzdorf am Mittwochabend, 25.06.2025, gegen 21:40 Uhr über einen Brand des ehemaligen "Haus Lug ins Land" in der Büdenholzer Straße in Brachbach informiert.

Neben zahlreichen Kräften der Polizei Betzdorf und Koblenz befanden sich etwa 90 Kräfte der Feuerwehren aus Kirchen, Niederschelderhütte, Brachbach, Mudersbach, Freusburg, Wehbach und Eiserfeld im Einsatz. Weiterhin waren rund 35 Kräfte des DRK aus Niederfischbach, Kirchen und Betzdorf sowie des THW Betzdorf vor Ort.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Folgetag, 26.06.2025, gegen 07:00 Uhr an. Das Gebäude ist nahezu vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den Brand eine 29-jährige Person verletzt. Diese wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Hinsichtlich der Brandursache hat die KI Betzdorf die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit noch an und gestalten sich aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes schwierig.

Wir bitten um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zum Stand der Ermittlungen gemacht werden können, und bitten deshalb von entsprechenden An- / Nachfragen abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell