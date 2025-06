POL-PDNR: Brand des ehemaligen "Haus Lug ins Land"

Rheinbreitbach (ots) - Am 18.06.2025 im Laufe des Vormittags beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW in Rheinbreitbach in der Straße "Auf Staffels". Am geparkten PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls oder der Verursacher werden gebeten sich bei der ...

mehr