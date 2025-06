Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf Parkplatz

Betzdorf (ots)

Ein Geschädigter parkte seinen VW am 25.06.2025 zwischen ca. 10 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts an der Wilhelmstraße in Betzdorf. Als der Geschädigte kurze Zeit später wieder zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er an deren hinteren linken Tür einen vorher noch nicht vorhandenen Unfallschaden fest. Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet um Hinweise zu dem möglichen unfallverursachen Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell