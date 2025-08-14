Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrug

Rinteln (ots)

(Thi) AM Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich in Rinteln ein Betrugsdelikt zum Nachteil einer 60-Jährigen.

Bislang unbekannte Täterschaft gab sich am Handy als Sohn der Rintelnerin aus und bat sie um Überweisung von 3200,00EUR, da er eine dringende Überweisung ausführen müsse, jedoch keinen Zugriff auf sein Konto habe. Die 60-Jährige kam der Forderung nach und überwies das Geld auf das angegebene Konto. Bei einer erneuten Geldforderung erkannte die Geschädigte den Betrug.

