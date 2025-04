Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Sachschaden verursacht beim Einparken - Polizei sucht männlichen Hinweisgeber

Freiburg (ots)

Zu einem Sachschaden von rund 2000 Euro kam es am Sonntag, 13.04.2025 gegen 12.50 Uhr an einem Audi in der Andelsbachstraße. Hier parkte zuvor eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda auf einem Parkplatz ein. Daraufhin kam ein unbekannter Mann zu ihr und machte sie darauf aufmerksam, dass der daneben geparkte Audi eben gewackelt hat und sie diesen vermutlich angefahren hat. Anschließend entfernte sich der Mann. Die 72-Jährige und ihre Mitfahrerin hatten keine Berührung des Fahrzeuges bemerkt, sahen dann aber am Audi einen kleinen Kratzer. Nachdem die Skoda-Fahrerin ihren Angaben nach einen Zettel am Audi hinterließ, fuhr sie kurze Zeit darauf zur Polizei, um einen möglichen Unfall zu melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht den unbekannten Mann, welcher aus der benachbarten Schweiz stammen könnte. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761/9340 zu melden.

