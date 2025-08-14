Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 15-Jährige schwer verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 ereignete sich gegen 15:24 Uhr in Stadthagen an der Oberntorstraße Höhe Hausnummer 24 ein Verkehrsunfall.

Eine 15-Jährige aus Stadthagen kam in Folge eines technischen Defekts an ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg alleinbeteiligt zu fall. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unfall wurde von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet.

