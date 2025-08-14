Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall unter Alkoholeinfluss

Auetal (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 13.08.2025 nahmen Beamte der Polizei Rinteln einen Verkehrsunfall an der IDS-Automatenstation Rehren, Altes Feld, im Auetal auf. Ein 41-jähriger Land Rover-Fahrer sollte durch die Polizei Osnabrück aufgrund von auffälliger Fahrweise auf der A2 kontrolliert werden. Vor der Kontrolle versuchte sich der 41-Jährige zunächst zu entziehen, wobei er einen geparkten VW Golf beschädigte und im Anschluss zum Stehen kam. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Der Sachschaden durch den Unfall wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell