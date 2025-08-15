Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Bei einem ermittelten Fahrraddieb aus Bückeburg konnte die Polizei Bückeburg bereits im Juni zwei Fahrräder sicherstellen.

Ein bereits wieder an den Geschädigten ausgehändigtes Fahrrad stammte aus einem Diebstahl.

Von dem hier abgebildeten sichergestellten Zweirad, das sehr wahrscheinlich auch aus einem Diebstahl stammt, ist der Eigentümer noch unbekannt.

Wer Hinweise zu dem Fahrradeigentümer des Herrensportrades der Marke "La Strada", Modell "Pro Sport", machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940.

