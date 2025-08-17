Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht auf Action-Parkplatz

Stadthagen (ots)

[sch]Am Samstag, den 16.08.2025, kam es in den frühen Abendstunden zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hüttenstraße in Stadthagen. Ein 47-jähriger Stadthäger hatte seinen schwarzen PKW, Mercedes C 200, auf dem dortigen Parkplatz des Action-Marktes in der Nähe des Eingangsbereiches geparkt und lediglich für einen kurzen Einkauf verlassen. Anschließend konnte er Lackkratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite feststellen. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei Stadthagen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Tatzeitpunkt kann sehr genau auf 19:35 Uhr bis 19:48 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Rufnummer 05721-9822-0 zu melden.

