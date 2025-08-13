Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 33-Jähriger festgenommen und in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Birkendfeld (ots)

Heute Vormittag sollte ein 33-jähriger Mann aus der Stadt Birkenfeld von der Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Birkenfeld in Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychiatrischer Dienst der Kreisverwaltung Birkenfeld, eingewiesen werden.

Bevor die geplante Maßnahme in die Tat umgesetzt werden konnte, verließ der 33-Jährige jedoch etwa gegen 9:30 Uhr seine Wohnung. Laut Aussage der Mutter soll er beim Verlassen seiner Wohnung ein sog. Deko-Samurai-Schwert in einer Holzscheide mitgeführt haben.

Gegen 14 Uhr konnte der 33-Jährige nach einem Hinweis aus der Bevölkerung und intensiver polizeilicher Suchmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Unterbringungsbehörde zur Einweisung überstellt. Von dem Mann ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell