PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 33-Jähriger festgenommen und in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Birkendfeld (ots)

Heute Vormittag sollte ein 33-jähriger Mann aus der Stadt Birkenfeld von der Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Birkenfeld in Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychiatrischer Dienst der Kreisverwaltung Birkenfeld, eingewiesen werden.

Bevor die geplante Maßnahme in die Tat umgesetzt werden konnte, verließ der 33-Jährige jedoch etwa gegen 9:30 Uhr seine Wohnung. Laut Aussage der Mutter soll er beim Verlassen seiner Wohnung ein sog. Deko-Samurai-Schwert in einer Holzscheide mitgeführt haben.

Gegen 14 Uhr konnte der 33-Jährige nach einem Hinweis aus der Bevölkerung und intensiver polizeilicher Suchmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Unterbringungsbehörde zur Einweisung überstellt. Von dem Mann ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:53

    POL-PPTR: LKW schiebt PKW vor sich her - Zeugen gesucht

    Trier (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 13. August, gegen 10:25 Uhr befuhren ein Sattelschlepper mit Auflieger und ein blauer Seat zunächst nebeneinander die A64 in Fahrtrichtung Luxemburg. Aufgrund der im dortigen Bereich beginnenden Baustelle endete die rechte Fahrspur und der Lastkraftwagen musste einen Fahrstreifenwechsel vollziehen. Im Rahmen dessen kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einer ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:38

    POL-PPTR: Bekämpfung der bandenmäßigen Betäubungsmittelkriminalität

    Idar-Oberstein (ots) - Das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminalpolizei Idar-Oberstein führte unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach seit Anfang des Jahres 2025 ein Ermittlungsverfahren gegen eine Täterbande in Idar-Oberstein. Die Bande steht in dringendem Tatverdacht über längere Zeit Betäubungsmittelhandel im Raum ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:01

    POL-PPTR: Vollsperrung der K67 nach Heuballen-Brand

    Brecht, Rittersdorf (ots) - Gestern Abend, den 12. August, gegen 23 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin mehrere brennende Heuballen an der K67 bei Brecht/Rittersdorf. Es handelt sich hierbei um ein Rundballenlager aus rund 200 Heuballen. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die brennenden Heuballen wurden von der Feuerwehr kontrolliert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren