Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bekämpfung der bandenmäßigen Betäubungsmittelkriminalität

Idar-Oberstein (ots)

Das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminalpolizei Idar-Oberstein führte unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach seit Anfang des Jahres 2025 ein Ermittlungsverfahren gegen eine Täterbande in Idar-Oberstein. Die Bande steht in dringendem Tatverdacht über längere Zeit Betäubungsmittelhandel im Raum Idar-Oberstein, sowie insbesondere auch Schmuggel von Betäubungsmitteln in eine Justizvollzugsanstalt betrieben zu haben.

In den frühen Morgenstunden des 12. August 2025 vollstreckten die Beamten insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnobjekten in Idar-Oberstein. Zudem wurden in der Justizvollzugsanstalt sechs Hafträume durchsucht.

Insgesamt konnten über 1 Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Haschisch und Cannabis, sowie zahlreiche Opiatersatzstoffe, insbesondere Subutex, sichergestellt werden.

Gegen drei Mitglieder der Bande wurden in dem Verfahren bereits ausgestellte Haftbefehle vollstreckt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

