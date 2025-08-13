Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bekämpfung der bandenmäßigen Betäubungsmittelkriminalität

Idar-Oberstein (ots)

Das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminalpolizei Idar-Oberstein führte unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach seit Anfang des Jahres 2025 ein Ermittlungsverfahren gegen eine Täterbande in Idar-Oberstein. Die Bande steht in dringendem Tatverdacht über längere Zeit Betäubungsmittelhandel im Raum Idar-Oberstein, sowie insbesondere auch Schmuggel von Betäubungsmitteln in eine Justizvollzugsanstalt betrieben zu haben.

In den frühen Morgenstunden des 12. August 2025 vollstreckten die Beamten insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnobjekten in Idar-Oberstein. Zudem wurden in der Justizvollzugsanstalt sechs Hafträume durchsucht.

Insgesamt konnten über 1 Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Haschisch und Cannabis, sowie zahlreiche Opiatersatzstoffe, insbesondere Subutex, sichergestellt werden.

Gegen drei Mitglieder der Bande wurden in dem Verfahren bereits ausgestellte Haftbefehle vollstreckt.

