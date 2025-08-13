POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 34. KW

Schweich (ots) - Betrüger, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben, wurden von der echten Polizei nach einem Schockanruf in Schweich festgenommen. Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, erhielt ein 57-Jähriger einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihm mit Nachdruck vorgaukelte, dass man eine rumänische Einbrecherbande festgenommen habe, einige der ...

