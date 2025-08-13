PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 34. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 32. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 18. August:

B51, Olzheim; B51, Trier; A1, Hetzerath; B53, Traben-Trarbach

Dienstag, 19. August:

B51, Olzheim; B51, Welschbillig; B51, Trier; A602, Ruwer-Paulin; L190, Irmenach

Mittwoch, 20. August:

B50, Longkamp; Zell-Barl; A64, Pfalzel; L151, Mertesdorf

Donnerstag, 21. August:

Bernkastel-Kues; K133, Konz; B257, Niederstedem; B50, Longkamp

Freitag, 22. August:

B41, Idar-Oberstein; B51, Trier; B50, Longkamp

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

