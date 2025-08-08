PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Fischbach vermisst

Idar-Oberstein, Herborn (ots)

Seit Montag dem 04. August 2025 wird die 16-Jährige Ylvie Ilea B. vermisst. Sie wurde am an diesem Tag zuletzt gegen 10:30 Uhr in 55743 Fischbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise hält sie sich jedoch im Bereich Idar-Oberstein auf.

Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell rot-braune lange Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt des Verschwindens trug ist nicht bekannt. Aktuelle Fotos des Mädchens befinden sich auf unserer Fahndungsseite: s.rlp.de/rPadhqs

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe und fragt: 

   -Wer hat die 16- jährige Ylvie Ilea gesehen?
   -Wer hat Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

