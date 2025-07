THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Brandeinsatz Gohrischheide: THW Wasserlogistik - Unverzichtbare Unterstützung bei Löscharbeiten der Feuerwehr

Altenburg

In Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse, großflächiger Vegetationsbrände und industrieller Großschadenslagen gewinnt die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) immer mehr an Bedeutung. Insbesondere die Wasserlogistik des THW spielt dabei eine zentrale Rolle, um die Löschwasserversorgung in schwierigen Einsatzlagen sicherzustellen. So auch ganz aktuell beim Brandeinsatz in der Gohrischheide.

Mit Hochleistungspumpen, mobilen Wasserbehältern und über viele Kilometer verlegbaren Schlauchleitungen ermöglicht es das THW, die Feuerwehr kontinuierlich mit Löschwasser zu versorgen. Auch der mobile Wassertransport gehört zu den Aufgaben der THW-Einheiten. "Unsere Aufgabe ist es, dort Löschwasser bereitzustellen, wo es gebraucht wird - unabhängig von vorhandener Infrastruktur", erklärt Martin Wolter, Referatsleiter Einsatz. "Ob kilometerlange Förderstrecken oder Wassertransport mit LKW: Wir unterstützen mit Personal und Fachtechnik, so dass die Feuerwehr effektiv löschen kann." Im Einsatzgebiet in der Gohrischheide pumpen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der beteiligten Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen kontinuierlich (Tag und Nacht!) Wasser aus einer Kiesgrube bei Boragk. Mittels Großpumpe wird das Wasser über eine 2,5 Kilometer lange Schlauchstrecke befördert. Auf dieser Strecke befinden sich drei THW-Wasserblasen, aus denen die Kräfte der Feuerwehr und auch Landwirte Wasser für Löscharbeiten entnehmen können.

Die THW-Großpumpen, von denen es aktuell zehn Stück im gesamten Bundesgebiet gibt, haben eine Förderleistung von bis zu 25.000 Liter pro Minute. Im Landesverband Sachsen, Thüringen gibt es zwei dieser Großpumpen. Seit 2018 ist eine davon im Ortsverband Riesa stationiert (im Einsatz in der Gohrischheide, siehe Bilder), die zweite im Ortsverband Apolda.

Was ist die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen? Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen gibt es bundesweit über 80 Mal und hilft bei Überschwemmungen und Überflutungen. Die Expertinnen und Experten pumpen eindringendes Wasser oder Schlamm aus Gebäuden sowie von Verkehrswegen. Darüber hinaus kann die Fachgruppe große Wassermengen über lange Strecken transportieren und somit beispielsweise die Feuerwehr mit Löschwasser versorgen. Zudem sind die Einsatzkräfte in der Lage, Abwasserleitungen zu bauen oder zu reparieren. Zur Ausstattung der Fachgruppe gehört eine große Schmutzwasserpumpe mit bis zu 25.000 Liter Pumpkapazität pro Minute. Außerdem führt sie verschiedene kleinere Pumpen mit, deren kombinierte Förderleistung bei rund 12.000 Litern pro Minute liegt.

