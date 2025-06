POL-EU: Sakrale Gegenstände sichergestellt - Polizei Euskirchen sucht Eigentümer

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12. Juni) kam es auf der Landstraße 193 bei Euskirchen-Rheder um 22.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim befuhr die Landstraße 194 aus Fahrtrichtung Euskirchen-Rheder kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor ihm fuhr ein 38-jähriger Radfahrer aus Euskirchen am rechten Fahrbahnrand in gleicher ...

mehr