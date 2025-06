POL-EU: Radfahrer stürzt in Grünstreifen

Schleiden-Gemünd (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12. Juni) kam es um 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Gemünd zu einem Alleinunfall von einem Kradfahrer. Der 66-Kradfahrer aus dem Kreis Heinsberg befuhr die Bundesstraße von Schleiden-Gemünd kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Wolfgarten. In einer Kurve setzte der Mann mit der Fußraste auf der Fahrbahn auf und fuhr geradeaus in einen angrenzenden ...

mehr