POL-EU: Feuer entfacht im Motorraum

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (11. Juni) kam es um 9.20 Uhr in der Mittelstraße in Euskirchen zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Mühlenstraße in Euskirchen aus Richtung der Kessenicher Straße kommend in Fahrtrichtung der Straße Gansweide. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Köln befuhr die Mittelstraße aus Richtung der ...

mehr