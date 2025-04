THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Mehr Kooperation für mehr Sicherheit: Technisches Hilfswerk (THW) und Freistaat Thüringen arbeiten künftig enger zusammen

Der thüringische Innenminister Georg Maier und die THW-Landesbeauftragte Janine Stock haben eine Rahmenvereinbarung zur Nutzung des THW-Logistikzentrums des Landesverbandes Sachsen, Thüringen durch den Freistaat Thüringen unterzeichnet.

Als eine der tragenden Säulen des Bevölkerungsschutzes leistet das Technische Hilfswerk technische Hilfe bei Katastrophen, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen im In- und Ausland. Zur Stärkung der dafür benötigten logistischen Fähigkeiten betreibt das THW bundesweit drei Logistikzentren, eines davon befindet sich im Landesverband Sachsen, Thüringen. Diese dienen der Vorhaltung von Material der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz (NRGS) sowie ergänzende Ausstattung des Bundes für den Zivil- und Katastrophenschutz. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das THW den Freistaat Thüringen bei der Durchführung logistischer Einsatzaufgaben durch die Einlagerung von Material und Ausstattung unterstützen. "Die letzten Monate und Jahre waren geprägt von Krisenereignissen wie der Corona-Pandemie, den Hochwassern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 oder den humanitären Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Ihre Bewältigung erzeugt umfangreiche Bedarfe an Material und Logistik. Mit einem starken Partner wie dem Technischen Hilfswerk an der Seite," so Innenminister Georg Maier, "können wir mit der vorgesehenen Erweiterung von Lagerflächen und Bewirtschaftungsmöglichkeiten die Resilienz im Bevölkerungsschutz noch mehr stärken."

Die im THW-Logistikzentrum eingelagerte Ausstattung des Freistaates Thüringen steht im Bedarfsfall für den Katastrophenschutzeinsatz zur Verfügung. Dabei handelt es sich u.a. um Engpassressourcen, die in einer Einsatzlage benötigt werden könnten. Es wird spezielles und ergänzendes Ausstattungsmaterial vorgehalten, die im Rahmen der alltäglichen Gefahrenabwehr nur selten zum Einsatz kommt und für die eine flächendeckende Vorhaltung im Freistaat nicht notwendig ist. Die Katastrophenschutz-Lager des Landes ergänzen eigene Vorhaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte, eine bedarfsgerechte Reserve von Einsatzausstattung darstellen, eingelagerte Ausstattung und Geräte einsatzbereit halten und im Einsatzfall Material schnell und abholfertig bereitstellen. "Die Einsatzlagen der vergangenen Jahre haben die operativen Eine enge Verzahnung zwischen THW und dem Land ist ein integraler Bestandteil der Gefahrenabwehr in Thüringen. Daher freut es mich sehr", so die Landesbeauftragte Janine Stock, "dass wir uns durch die Rahmenvereinbarung auf kommende Ereignisse besser vorbereiten können." Konkret bedeutet dies, dass dem Freistaat Thüringen u.a. 2.500 Palettenstellplätze im THW-Logistikzentrum zur Verfügung stehen. Materielle Schwerpunkte der Einlagerung können z.B. Sandsäcke, Zelte, Hygienesets oder Stromverteiler sein.

