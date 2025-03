THW SN-TH: Das THW Sachsen, Thüringen hat eine neue Führung: Wandel mit Weitblick

THW Landesverband Sachsen, Thüringen

Altenburg. Der Landesverband Sachsen, Thüringen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) hat seit 1. Januar 2025 eine neue Landesbeauftragte. THW-Präsidentin Sabine Lackner hat Janine Stock am vergangenen Freitag mit einem Festakt im Altenburger Landratsamt offiziell in ihr Amt eingeführt.

Am 28. März 2025 hat Sabine Lackner, Präsidentin der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Janine Stock feierlich in ihr Amt als Landesbeauftragte für Sachsen, Thüringen eingeführt. Mehr als 130 Gäste waren der Einladung zum Festakt im Altenburger Landratsamt gefolgt, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Behörden und Partnerorganisationen sowie THW-Führungskräfte. "Frau Stock ist genau die Richtige mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung, ihrer Aufgeschlossenheit, ihren Ideen und ihrer Zielstrebigkeit, um das THW in Sachsen und Thüringen weiter voranzubringen, so das gesamte THW zu stärken und einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Zivilschutzes zu leisten.", so THW-Präsidentin Sabine Lackner in ihrer Festrede. Die neue Landesbeauftragte Stock hat das klare Ziel, das THW in den beiden Ländern weiterzuentwickeln. Gerade in einer Zeit, in der der Zivilschutz neu bewertet wird, ist dies ein wichtiger Prozess. "Kontinuität und Wandel sind für mich untrennbar miteinander verbunden. Genau in dieser Verbindung liegt unsere Stärke und ich werde auf beides setzen: Bewährtes erhalten und gleichzeitig offen für Neues bleiben." fasst Stock ihre Strategie zusammen. Schwerpunkte dabei sind u.a. verstärkte Vernetzung der Organisationen im Zivil- und Katastrophenschutz, bessere Aus- und Fortbildungsangebote, moderne Technik und die Erhöhung des Frauenanteils. Informationen zu Frau Stock: - Jahrgang 1977, verheiratet, drei Töchter, Wohnort im Landkreis Leipzig - Studium der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Anglistik und Deutsch als Zweitsprache in Leipzig (Universität Leipzig) und den Niederlanden - Bisherige Funktionen: u.a. Bildungsreferentin für ehrenamtliche Aus- und Fortbildung sowie Referentin für Freiwilligendienste beim Landessportbund Sachsen und der Sportjugend Sachsen - 2018 - 2024 Referatsleiterin Ehrenamt und Ausbildung bei der Bundesanstalt Technischen Hilfswerk, Landesverband Sachsen, Thüringen - Seit 01.01.2025 Landesbeauftragte für Sachsen, Thüringen

Der Landesverband Sachsen, Thüringen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) wurde im Juni 1996 gegründet und umfasst 34 Ortsverbände, verteilt auf vier Regionalstellen in Chemnitz, Dresden, Erfurt und Leipzig, sowie ein Logistikzentrum in Nohra. Mit rund 3.300 Ehrenamtlichen ist der Landesverband zwar der kleinste und jüngste in Deutschland, durch seine vielfältigen Einsätze jedoch sehr aktiv und gefordert. Die THW-Ortsverbände in Sachsen und Thüringen sind nicht nur bei Naturkatastrophen vor Ort, sondern unterstützen die Polizeien von Bund und Ländern auf Anforderung, helfen bei Bränden, nach Unfällen oder leisten technische Hilfe bei Großveranstaltungen. Die Einsatzoptionen des Technischen Hilfswerks sind ebenso vielfältig wie die Menschen, die sich dafür engagieren. Die Dienststelle der Landesbeauftragten, die Regionalstellen und das Logistikzentrum bilden das Gerüst für die Arbeit des THW-Ehrenamts und unterstützen die Einsatzkräfte, damit diese ihrem Auftrag, technische Hilfe im Zivilschutz, in der örtlichen Gefahrenabwehr und auch im Ausland uneingeschränkt nachgehen können.

