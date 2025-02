Polizei Köln

POL-K: 250225-4-K Strandcafé am Escher See durch Flammen zerstört - Zeugensuche nach mutmaßlicher Brandstiftung

Köln (ots)

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem Strandcafé am Escher See sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die am frühen Montagmorgen (24. Februar) verdächtige Beobachtungen rund um den Brandort gemacht haben.

Passanten hatten gegen 4.45 Uhr das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Das Gebäude wurde jedoch durch die Flammen vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

Nach einer ersten Begehung des Brandortes, zu der auch ein Brandmittelspürhund hinzugezogen wurde, ermittelt das Kriminalkommissariat 15 nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder einem möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (cw/al)

