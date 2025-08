POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Raubdelikt in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots) - Nach einem Raubdelikt am frühen Montagabend, dem 4. August, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17:20 Uhr gingen mindestens drei bislang unbekannte Täter zwei am Fahrbahnrand der Casinostraße in Traben-Trarbach geparkte Fahrzeuge und deren Insassen an. Die Unbekannten bedrohten die Personen und griffen diese teils körperlich an. Dabei soll einer der Männer eine Schusswaffe mitgeführt und mit ...

