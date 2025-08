Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raubdelikt in Traben-Trarbach - Zeugen gesucht

Traben-Trarbach (ots)

Nach einem Raubdelikt am frühen Montagabend, dem 4. August, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr gingen mindestens drei bislang unbekannte Täter zwei am Fahrbahnrand der Casinostraße in Traben-Trarbach geparkte Fahrzeuge und deren Insassen an. Die Unbekannten bedrohten die Personen und griffen diese teils körperlich an. Dabei soll einer der Männer eine Schusswaffe mitgeführt und mit dieser gedroht haben. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Rahmen des Tatgeschehens durchsuchten die Täter beide Fahrzeuge und entwendeten bislang unbekanntes Diebesgut. Bei den am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen handelte es sich um ein dunklen Mercedes SUV und einen silbergrauen 1er BMW. Die unbekannten Täter nutzen eine dunkle Mercedes AMG Limousine. Zur Tatzeit hielt ein ebenfalls dunkler BMW SUV in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Tatörtlichkeit an, der möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat steht. Die Tatverdächtigen konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen am gestrigen Abend nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die genannten Fahrzeuge und deren Insassen vor oder nach der Tat beobachtet haben, oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 06542 98670 bei der Polizei in Zell oder unter 06571/9500-0 bei der Kripo Wittlich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell