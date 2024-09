BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei stellen Diebe in flagranti

Aachen, Euskirchen (ots) - In den letzten 24 Stunden konnte die Bundespolizei Aachen gleich drei Festnahmen tätigen. Gegen 15 Uhr wurde am Donnerstag ein 48-jähriger Deutscher am Hauptbahnhof Aachen angehalten und kontrolliert. Gegen den Beschuldigten lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen ...

