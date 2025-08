POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen 33. Kalenderwoche

Wittlich, Bernkastel-Kues, Region (ots) - An diesem Wochenende, von Freitag, dem 1. August bis Sonntag, den 3. August, findet die ADAC-Rallye Mittelrhein im Bereich des Polizeipräsidiums Trier statt. Am heutigen Abend findet als startet die Rallye im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier mit dem Shakedown in Ensch statt. Am Samstag und Sonntag folgen insgesamt 16 Wertungsprüfungen. Diese finden unter ...

