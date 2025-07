Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Rinteln (ots)

(Kun) Am 03.07.2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich in Rinteln auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 15 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Beide Beteiligte befuhren auf gleicher Höhe den Parkplatz in Richtung Bahnhofstraße. Die 66-jährige Fahrradfahrerin aus Rinteln wollte am Ende des Parkplatzes nach links entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf den Radweg einbiegen. Dieses übersah die 73-jährige Fahrerin eines Suzuki aus Rinteln. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Radfahrerin fiel auf die Windschutzscheibe des PKW und verletzte sich dabei schwer. Am PKW entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

