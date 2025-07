POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluß

Bückeburg (ots) - (ma) Der Polizei Bückeburg ist gestern gg. 18.35 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Obertorstraße in Bückeburg gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizei am Brandobjekt hatten bereits alle Bewohner das viergeschossige Wohnhaus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr der Stadt Bückeburg führte im Kellerbereich Löscharbeiten durch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte eine ...

