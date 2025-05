POL-PB: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Lichtenau (ots) - (md) Am Dienstag 26. Mai stürzte eine 53-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf der Straße Zur Sauerkanzel in Lichtenau und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radlerin war am Morgen mit ihrem Pedelec auf der Straße Zur Sauerkanzel in Fahrtrichtung An der Kirmeke unterwegs, als sie nach eigener Aussage im Kurvenbereich auf der nassen Fahrbahn beim Bremsvorgang wegrutsche. Die Frau, die einen Helm trug, ...

