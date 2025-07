Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spiegel auf der Fangstraße abgefahren, Verursacher gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde eine zum Parken abgestellter Kleintransporter am Freitag, 25. Juli 23:34 Uhr auf der Fangstraße. Der 31jährige Nutzer des Kleintransporters wurde zur Unfallzeit von einem lauten Knall geweckt. Er eilte zur Haustür und konnte noch einen weißen Kleintransporter wahrnehmen, der sich in Richtung Kamener Straße entfernte. An dem geparkten PKW wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt, der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell