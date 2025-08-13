PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vollsperrung der K67 nach Heuballen-Brand

Brecht, Rittersdorf (ots)

Gestern Abend, den 12. August, gegen 23 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin mehrere brennende Heuballen an der K67 bei Brecht/Rittersdorf. Es handelt sich hierbei um ein Rundballenlager aus rund 200 Heuballen. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die brennenden Heuballen wurden von der Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Die K67 ist derzeit noch immer voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

