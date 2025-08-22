Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Einbrecher nutzen Urlaubszeit

Am Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in Heidenheim a.d. Brenz gemeldet.

Der Einbruch in ein Haus in der Ravensburger Straße wurde um 3 Uhr entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor ab dem 1.8. durch einen Lichtschacht und ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen. So gelangten sie ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und Schränke. Im Schlafzimmer stießen sie auf eine Geldkassette. Aus der entnahmen die Einbrecher Bargeld. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07321/322-430 zu melden.

Hinweis:

Diebe machen keinen Urlaub. Deshalb empfiehlt die Polizei schon vor dem Urlaub, Haus und Habe zu sichern. Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

