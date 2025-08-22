Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Traktorfahrer bringt Radfahrerin zu Fall

Beim Abbiegen in einen Feldweg passierte der Unfall am Donnerstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Um 13 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Deutz-Traktor in der Berliner Straße unterwegs. Hinten hatte der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges einen Anhänger mit Abbruchholz angehängt. Als er mit seinem Gespann nach rechts in Richtung eines Feldweges abbiegen wollte, übersah er wohl eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 64-Jährige war wohl mit ihrem Damenrad mittig auf der Straße unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, riss der Traktorfahrer sein Lenkrad nach rechts. Dabei geriet der rechte Reifen des Anhängers gegen eine Mauer. In der weiteren Folge wurde der landwirtschaftliche Anhänger nach oben katapultiert und kippte auf die linke Seite. Dabei rutschte das nicht gesicherte Abbruchholz von der Ladefläche. Trotz eines Ausweichmanövers der Radfahrerin wurde sie von einem Holzstück am linken Bein getroffen. Die 64-Jährige stürzte von ihrem Rad und landete in einer Hecke. Während der Traktor auf der Straße zum Stehen kam und der 30-Jährige unverletzt blieb, kümmerte sich ein Rettungswagen um die Verletzte. Die Frau begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Auf den Traktorfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

