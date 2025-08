Neuwied (ots) - Am 03.08.2025 kam es zur Mittagszeit auf dem Feuerwehrfest in Kasbach-Ohlenberg, zum Diebstahl einer Geldbörse. Die entwendete Geldbörse befand sich im Rollator der Geschädigten. Der unbekannte Täter muss in einem unbeobachteten Moment, in den Rollator gegriffen haben und entwendete so die Geldbörse. Es entstand ein finanzieller Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden ...

