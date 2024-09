LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 21-Jährigen

Eisenach (ots) - Am Sonntag, gegen 02:15 Uhr wurde ein Pkw am Karlsplatz kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 43-jährigen Fahrer einen Wert von über 1,2 Promille. Der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. (anh) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

