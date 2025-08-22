Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Müll entsorgt

Ein aufmerksamer Zeuge ertappte eine Frau am Donnerstag beim Müll entsorgen.

Der Zeuge sah die Frau gegen 18.40 Uhr beim Feuersee. Die hatte ihren Kinderwagen mit Hausrat, darunter auch eine Stehlampe, vollbepackt. Dort bog sie auf den Fußweg ab. Als sie kurze Zeit später zurückkam, war der Kinderwagen leer. Ihren Müll hatte sie im Gebüsch entsorgt. Der Zeuge hielt die 27-Jährige fest und verständigte die Polizei. Die erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung.

