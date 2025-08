Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorfahrt missachtet- 22jährige verletzt

A7/ Thiesope (ots)

Am 05.08.2025, gegen 13:10 Uhr, wollte ein 32jähriger Mann aus Salzgitter die Abfahrt der BAB7 / Thiesope in Richtung Brackel befahren. An der Einmündung der L215, an der der Mann nach links abbiegen wollte, übersah er das Fahrzeug einer 22järhigen Frau aus Brackel, die die L215 in Richtung Thiesope befuhr. Die Frau konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Citroen des 32jährigen nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden, insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da sich die Frau leichte Verletzungen zuzog, wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

