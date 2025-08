POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 01.08.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.08.2025, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

++ Winsen - Mehrere Einbrüche

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr wurden der Polizei Winsen mehrere Einbrüche gemeldet. Durch bisher unbekannte Täter wurden jeweils die Gebäude eines gemeinnützigen Vereins im Neulander Weg, einer Tierarztpraxis in der Osttangente und einer Einrichtung für behinderte Menschen im Borsteler Grund aufgehebelt. Ob die Täter etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter 04171-7960 zu melden.

++ Winsen - Notrufmissbrauch

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr wählte ein 63-Jähriger den Notruf des Rettungsdienstes und täuschte einen medizinischen Notfall vor. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, zeigte sich der Anrufer unwissend und fühlte sich stattdessen vom Rettungsdienst belästigt. Ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen wurde eingeleitet.

++ BAB 7 - Verkehrsunfall auf Grund von Ablenkung - ein Beteiligter leicht verletzt

Am Samstagnachmittag kam es auf der A7 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope zu einem Verkehrsunfall. Der 68-jährige Fahrzeugführer eines Wohnmobils kam auf der Fahrbahn nach links ab und prallte zunächst gegen die dortige Betonleitwand. Der nachfolgende 38- jähriger Fahrzeugführer eines Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Wohnmobil auf. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach ersten Informationen sei der Unfallverursacher abgelenkt gewesen.

++ Seevetal/Ramelsloh - Körperverletzung beim Schützenfest Im Rahmen der Feierlichkeit des Schützenfests Ramelsloh kam es Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Das Opfer, ein 22-jähriger Mann, wurde durch den 28-jährigen Beschuldigten mehrmals mit der Faust gegen Kopf und in die Rumpfgegend geschlagen. Der 22-Jährige erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde sowie Rippenprellungen und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Buchholz gebracht.

++ Rosengarten/Leversen - Versuchter Einbruchdiebstahl

Im Sottorfer Kirchweg in Leversen kam es am Samstag gegen 00:30 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft versuchte, den Türgriff der Eingangstür abzuschrauben und so in das Wohnhaus einzudringen. Die Hausbewohnerin wurde dadurch wach und versteckte sich. Die Täterschaft ließ aus ungeklärter Ursache von der weiteren Tatbegehung ab und entfernte sich.

++ Neu Wulmstorf -Trunkenheitsfahrt nach Feierlichkeit

Ein 21-Jähriger besuchte in der Nacht zu Sonntag eine Feierlichkeit und konsumierte mehrere alkoholische Getränke. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wollte er sich dann mit seinem Pkw auf den Heimweg machen. Ein Bekannter versuchte noch, den Fahrtantritt zu verhindern, konnte aber nicht mehr rechtzeitig einschreiten. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug des in der Probezeit befindlichen Fahrzeugführers im Nahbereich stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet den Fahrzeugführer nun ein Aufbauseminar.

++ Buchholz /Sprötze - Geschwindigkeits-Messanhänger beschädigt

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:25 Uhr sprengten im Bereich der B 3 unbekannte Täter einen Geschwindigkeits-Messanhänger des Landkreis Harburg mittels unbekannten Sprengstoffes. Der Anhänger wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Tostedt - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Straße "Am Helferichheim" zu einer wechselseitigen, gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-Jähriger und ein 34-Jähriger gerieten derart in Streit, dass einer dem anderen mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe schlug, woraufhin der andere seinen Mitbewohner mit einem Messer im Gesicht leicht verletzte. Beide Männer hatten einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auf der Anfahrt kam es unglücklicherweise zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Polizeifahrzeug. Beide waren auf der Anfahrt zum o.g. Einsatz. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

