Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entwenden abgelegtes Standrohr

Buchholz i.d.N. (ots)

Nur kurz befand sich ein Standrohr samt Hydraulikschlüssel ohne Aufsicht am Sprötzer Bachweg in Buchholz, aber dieser Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter genutzt. Am Donnerstag, 31.07.2025, in der Zeit zwischen 13:50 und 14:15 Uhr haben bislang unbekannte Täter das am Wegesrand in einem grünen Fahrradanhänger "Crouzer" abgelegte Standrohr samt passendem Hydraulikschlüssel entwendet. Die Inhaberin der Pferdeweide nutze das angemietete Standrohr zur Versorgung der Pferde auf der Weide. Trotz intensiver Nachsuche konnte der Cruiser im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Die Polizei Buchholz nimmt Hinweise unter 04181/2850 entgegen.

