POL-WL: Unbekannte steigen in Pferdestall ein ++ Hollenstedt - Einbruch in Werkstatt

Drei bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen, 29.07.2025, gegen 03 Uhr, in einen Pferdestall im Estetal in Welle eingebrochen. Die Täter waren überwiegend mit Arbeitsbekleidung bekleidet und trugen eine Vermummung. Zumindest einer der Täter trug eine Brille. Die Täter flüchteten vom Tatort mit einem Pkw. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

Hollenstedt - Einbruch in Werkstatt

Bereits am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag, 26.07.2025, 19 Uhr, bis Montag, 28.07.2025, 06:30 Uhr, kam es in der Gewerbestraße in Hollenstedt zu einem Einbruch in ein Bürogebäude einer Straßenbaufirma. Ersten Ermittlungen nach zur Folge sind bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Gelände gegangen und haben dort ein Rolltor mit Gewalt geöffnet. Aus dem Gebäude wurden eine Vielzahl von Baumaschinen und Werkzeugen gestohlen. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

