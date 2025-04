Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche begehen Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich unerlaubt in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße aufhielten, haben drei Jugendliche am Mittwochabend eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. Die drei amtsbekannten Jungen fielen gegen 21 Uhr einem Ladendetektiv auf. Alle drei hatten vor einiger Zeit Hausverbot in dem Supermarkt erhalten. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Anzeige auf und erteilten den 14- bis 16-Jährigen einen Platzverweis für den Innenstadtbereich, dem sie auch nachkamen. |elz

