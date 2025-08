Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Am Bahnhof niedergeschlagen- Zeugen gesucht ++ Buchholz i.d.N. - Haus nach Kellerbrand unbewohnbar

Klecken (ots)

In der Nacht zum Montag, 04.08.2025, kam es am Bahnhof Klecken, Bahnhofstraße, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30jährigen Mannes aus Köln. Der an eine Gehilfe gebundene Mann befand sich gegen 01:20 Uhr am Bahnsteig Gleis 1 und wartete dort auf einen Zug. Er wurde dann unvermittelt von einer Person, die sich zuvor im Kreise einer vierköpfigen Personengruppe befand, angerempelt und zu Boden gestoßen. Der etwa 18- 24 jährige Täter, der einen roten Pullover trug, trat dann den am Boden liegenden Mann noch gegen die Beine. Zusammen mit der Personengruppe flüchtete der Täter anschließend zu Fuß. Die Polizei Seevetal (04105-6200) und die Bundespolizei Lüneburg (04131-872240) nehmen Hinweise entgegen.

Buchholz i.d.N. - Haus nach Kellerbrand unbewohnbar

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 09:35 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Kellerbrand in die Friedrichstraße nach Buchholz gerufen. Nach Renovierungsarbeiten in einem Keller eines Einfamilienhauses entzündeten sich vermutlich durch Funkenschlag Gegenstände in einem Heizungskeller. Die Feuerwehren aus Buchholz, Sprötze und Dibbersen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Das Haus ist allerdings aufgrund der starken Rußverschmutzung derzeit unbewohnbar. Die Eigentümer sind bei Bekannten untergekommen. Der Schaden liegt in einem 5-stelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei der Polizei Buchholz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell