Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher stehlen Bargeld ** Buchholz i.d.N.- Fahrzeugteile von BMW entwendet

Laßrönne (ots)

Am Montag, 04.08.2025, in der Zeit zwischen 11:00 und 12:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Laßrönne eingebrochen. Im dortigen Sirenenweg sind der oder die Täter über eine rückwärtig gelegene Tür des Hauses gewaltsam eingedrungen. Im Obergeschoss wurden weitere Türen aufgehebelt. Aus einem Zimmer wurde dann eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/7960 entgegen.

Buchholz i.d.N.- Fahrzeugteile von BMW entwendet

Diverse Fahrzeugteile eines BMW X5 waren Ziel von bislang unbekannten Tätern, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Suerhoper Brunn in Buchholz aktiv waren. Gegen 02:20 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem hochwertigen Fahrzeug und demontierten diverses Interieur aus dem Innenraum. Zusätzlich wurden die Frontstoßstange sowie die Scheinwerfer abmontiert und mitgenommen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

