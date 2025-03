POL-WHV: Einbruchversuch in Wilhelmshaven: Täter vor Ort gestellt

Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2025 um 10:28 Uhr kam es in Wilhelmshaven, Börsenstraße Ecke Werftstraße, zu einem Verkehrsverstoß. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw setzte seine Fahrt an einem Fußgängerüberweg fort, obwohl sowohl auf der Mittelinsel ein Kind als auch am rechten Fahrbahnrand eine Kindergartengruppe und Erzieher an dem Fußgängerüberweg standen. ...

mehr