POL-WHV: Verkehrsverstoß in Wilhelmshaven: Fußgängerüberweg missachtet

Wilhelmshaven (ots) - Am 26.02.2025, in der Zeit von 09:30 bis 14:00 Uhr, wurde in der Weichselstraße die hintere rechte Scheibe eines am Fahrbahnrand geparkten PKW beschädigt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den möglichen Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei ...

