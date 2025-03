POL-WHV: Ordnungswidrigkeit in Jever: Kind ohne Sicherung im Fahrzeug

Sande (ots) - Am 04.03.2025 um 07:30 Uhr kam es in Sande, Am Gut Sanderbusch, zu einem Unfall. Während die 18-Jährige die Fahrertür ihres geparkten Pkw öffnete, fuhr die 48-Jährige mit ihrem Pedelec an dem Pkw vorbei und kollidierte mit der geöffneten Tür. Durch die Kollision stürzte die Pedelecfahrerin und zog sich diverse Verletzungen zu. Am Pkw und am Pedelec entstanden leichte Sachschäden. Rückfragen bitte ...

mehr